В России спрогнозировали сроки возобновления въездного туризма

Въездной туризм в России может возобновиться в 2021 году, рассказал вице-президент ассоциации туроператоров Дмитрий Горин.

«Прогнозы – дело неблагодарное. Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас фактически находится на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, можно посчитать буквально поштучно», – цитирует Горина ТАСС.

По его мнению, восстановление туристической отрасли в стране начнется со следующего весенне-летнего сезона.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Сейчас россияне могут также полететь в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Сербию, Черногорию, Швейцарию.