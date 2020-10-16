Россиян предупредили о сильных дождях и снеге

В ближайшие выходные Европейскую часть России накроют осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ухудшение погодных условий связано с влиянием активных циклонов в центральной части России, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Брянской, Орловской области, Калужской, Смоленской, Тверской, Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Местами в этих регионах осадки могут выпасть в количестве 10-25 мм в течение 12 часов, ветер усилится до 15-22 м/с. Температура будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса: ночная установится на отметке 3-4 градуса, дневная – от 2 до 9 градусов. На юге ночью будет 5-10 градусов, днем – от 7 до 14. С понедельника осадки начнут ослабевать, однако сохранится сильный ветер. Преобладающая температура воздуха ночью установится в районе 3-4 градусов, днем – 3-10 градусов.

Что касается Москвы и Московской области, то здесь 17 октября будет облачно с прояснениями. Ночью по региону местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве будет -1-1 градусов, по области – -3-2°. Днем обойдется без осадков. В воскресенье в столице и области ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные. Ночью температура в Москве – 0-2 градуса, по области –-2-3 градуса. Днем в Москве – от 6 до 8 градусов, в области –от 5 до 10.

В Краснодарском крае, в Нижнем Поволжье и на Нижней Волге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе 18-19 октября ожидаются местами небольшие и умеренные дожди, гроза. Температура в Краснодарском крае, Ростовской области и на Нижней Волге понизится на 4-6 градусов и составит днем 15-20 градусов, местами воздух прогреется до 25 градусов.

Кроме того, дожди пройдут в Крыму. Местами ожидаются сильные осадки в количестве 30 мм в течение 12 часов. 18 октября температура понизится днем до 19-24 градусов, в понедельник похолодает до 13-18 градусов.

Ранее россиян предупредили о сильных морозах в ряде регионов страны.