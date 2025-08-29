  • Новость часаМинобороны сообщило о 19 сбитых за три часа дронах ВСУ над регионами России
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    29 августа 2025, 05:13 • Новости дня

    NYT узнала об обсуждении Трампом послевоенного будущего Газы с Кушнером и Блэром

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете продолжительную встречу, посвященную послевоенному будущему сектора Газа, несмотря на то, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС остается недостижимым, а жители анклава гибнут в гуманитарном кризисе.

    «По словам двух информаторов, мистер Трамп более 90 минут провел со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом, а также с зятем и бывшим советником Белого дома Джаредом Кушнером. Госсекретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по нацбезопасности, присутствовал на части встречи, как и Тони Блэр, бывший премьер-министр Британии», – пишет New York Times (NYT).

    Газета обратилась за комментарием к Кушнеру, но тот не ответил на сообщение, оставаясь играть закулисную роль, но никогда не исчезая из поля зрения Трампа.

    NYT напоминает, что при первой администрации Трампа Кушнер руководил крупнейшим дипломатическим достижением президента США – соглашениями Авраама, установившими дипломатические отношения между Израилем и тремя арабскими государствами, поэтому имеет собственный бизнес и другие связи в регионе.

    Уиткофф раскрыл планы о встрече в интервью Fox News во вторник, заявив, что администрация разрабатывает «всеобъемлющий план» для решения проблем региона.

    Трамп в общих чертах говорил о светлом будущем Газы, но не обязательно о том, которое будет включать живущих там палестинцев. Он размышлял о превращении этой территории в роскошный курорт и, иногда, о переезде ее жителей в другое место.

    Согласно сообщению израильских официальных лиц, встреча в Овальном кабинете состоялась в тот же день, когда госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Израиля в Государственном департаменте.

    Рубио и Гидеон Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе последствия войны Израиля с Ираном, администрацию Трампа и бомбардировки трех иранских ядерных объектов и война в Газе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года. Как сообщало NBC, на Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».

    Израильский МИД назвал доклад ООН, посвященный ситуации с голодом в секторе Газа, сфабрикованным для поддержки ХАМАС, сообщает Al-Jazeera.

    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    Комментарии (27)
    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (20)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    Комментарии (10)
    28 августа 2025, 01:41 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Al Jazeera: Израиль высадил десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Операция по высадке израильского десанта началась через несколько часов после авиаударов по военным позициям в районе Аль-Кисва, сообщил сирийский военный источник телеканалу Al Jazeera.

    По его данным, израильская армия осуществила военную высадку у военных казарм в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска и провела в зоне высадки более двух часов. В десантной операции участвовали четыре израильских вертолета.

    Источник Al Jazeera добавил, что израильская армия перебросила десятки солдат и некоторое количество поискового оборудования в Аль-Кисву, отметив, что никаких столкновений между израильскими силами, участвовавшими в высадке, и силами сирийской армии не произошло.

    Эта израильская авиавысадка является первой в своем роде в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года.

    Правительственный источник сообщил Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА), что 26 августа военнослужащие обнаружили устройства для слежки и подслушивания в районе горы Аль-Манеа в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска. Он отметил, что пока армия занималась устранением устройств слежки, это место подверглось израильскому авиаудару.

    Правительственный источник добавил, что в результате израильской бомбардировки в районе Джабаль-эль-Манеа есть погибшие, раненые и уничтоженные транспортные средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска. Также Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

    Кроме того, в районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    Комментарии (5)
    27 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    Комментарии (18)
    27 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса

    Трамп обвинил Джорджа Сороса и его сына в поддержке насилия

    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса
    @ M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Дональд Трамп призвал к уголовному преследованию финансового магната Джорджа Сороса и его сына за поддержку насильственных акций в Соединенных Штатах, пишет РИА «Новости».

    В социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Джордж Сорос и его чудесный сын – левак-радикал – должны быть обвинены в рамках акта «Рико» из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам».

    Он отметил, что такие действия наносят существенный вред стране и добавил: «Сорос и его группа психопатов стали причиной огромного ущерба нашей стране». Также Трамп обратился к друзьям миллиардера с западного побережья с призывом быть осторожными, поскольку, по его словам, правительство внимательно следит за происходящим.

    Акт «Рико» предполагает уголовное преследование всех участников преступной группы, если преступление совершено хотя бы одним из них. Трамп подчеркнул, что нельзя позволять «чокнутым разрывать на части Америку, не давать им продохнуть и быть свободными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент отметил схожесть темпераментов Дональда Трампа и Джорджа Сороса, выделив их нетерпеливость при заключении крупных сделок.

    Напомним, организации, финансируемые Соросом, препятствовали депортации более 530 тыс. мигрантов из США после соответствующего решения суда, заблокировав инициативу администрации Трампа.

    В Европе «агенты Сороса» вступили в противоборство с союзниками Дональда Трампа.

    Комментарии (8)
    26 августа 2025, 19:07 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем

    Арагчи допустил возобновление военного конфликта между Ираном и Израилем

    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не исключил возможность нового противостояния с Израилем, отметив полную готовность страны к любым сценариям.

    Иран допускает повторение вооруженного конфликта с Израилем, однако страна готова к любому развитию ситуации в регионе, сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью изданию Asharq Al Awsat, передает ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил: «Все возможно, однако мы готовы к любым обстоятельствам. В ходе 12-дневной войны сионистское образование и Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей, в то время как Иран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию».

    Арагчи подчеркнул, что Иран внимательно отслеживает обстановку вокруг Израиля и намерен защищать свои интересы и безопасность в случае эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии предоставления гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с Израилем может быть нарушено из-за недоверия к действиям израильской стороны после 12 дней конфликта.

    Посол Израиля в России сообщила, что Израиль рассмотрит возможность военной операции против Ирана, если появится угроза возобновления военных ядерных разработок.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 13:48 • Новости дня
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето, что приблизило открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз уже этой осенью, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По данным источников издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Это позволит странам Евросоюза выйти из тупика по вопросу расширения сообщества за счет двух восточноевропейских стран.

    В материале отмечается, что решение может быть принято в течение ближайших дней или недель. Еще один европейский дипломат заявил, что в отношении Молдавии с открытием переговорного кластера лучше не спешить из-за предстоящих парламентских выборов, поскольку это может оказаться недальновидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостоит давлению со стороны США и поддержке Украины в этом вопросе.

    Комментарии (5)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Европу, Зеленского и самого себя

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом  Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

    Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.

    В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.

    «Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Израильские истребители атаковали штаб сирийских войск под Дамаском

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу сирийских войск под Дамаском, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sham TV. По данным источника, атака произошла в районе Эль-Кисва, располагающемся на западе Дамаска, где израильские самолеты выпустили по наземным целям не менее шести ракет.

    Удар был нанесен также по военному объекту, расположенному на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях сирийской столицы. О последствиях этой атаки информации не сообщается.

    Ранее, 26 августа, израильский беспилотник атаковал лагерь сирийских сил в пригороде Харджала, в результате чего погибли шестеро военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:16 • Новости дня
    Макрон пригрозил Израилю изоляцией

    Макрон: Оккупация Газы усугубит изоляцию Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

    «Оккупация Газы, насильственное перемещение палестинцев, их доведение до голода, ненавистнические дегуманизирующие высказывания, аннексия Западного берега никогда не принесут Израилю победы», – приводит текст письма РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

    По его словам, продолжение нынешней политики грозит Израилю изоляцией и ставит под угрозу безопасность еврейских общин в разных странах.

    По мнению президента Франции, формирование демилитаризованного палестинского государства – сложная задача, но именно такой путь позволит Израилю наладить отношения с мусульманскими государствами и выйти из затяжного кризиса, а также улучшить свой моральный облик.

    Макрон также призвал Нетаньяху прекратить, как он выразился, «смертоносную и незаконную гонку», ведущую к постоянной войне в Газе, и отказаться от «незаконной и неоправданной реколонизации Западного берега».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Нетаньяху обвинил президента Франции в разжигании антисемитизма. Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Россия призвала Израиль не допустить ухудшения катастрофы в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израилю следует немедленно принять меры для прекращения деградации гуманитарной обстановки и голода в секторе Газа, заявило Министерство иностранных дел России.

    В ООН представили тревожные оценки по поводу ситуации в Газе, это не может не шокировать, указали в МИД, передает ТАСС.

    Российская сторона призвала израильские власти принять срочные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, прекращения огня и восстановления гуманитарного доступа, включая доставку продовольствия всем нуждающимся.

    Москва также выразила надежду, что Совет Безопасности ООН сможет согласовать и принять проект решения по преодолению гуманитарной катастрофы в Газе.

    Ранее Турция предложила отстранить Израиль от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.

    Напомним, израильские военные приступили к операции по захвату города Газа. Израильское руководство одобрило план разгрома ХАМАС в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Арагчи заявил о готовности Ирана возобновить переговоры с США

    Иран выразил готовность к переговорам с США при гарантиях безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии получения гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил газете Asharq Al Awsat, что Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерному досье, передает ТАСС. Министр отметил, что принципиальное условие для возвращения к диалогу – уверенность Ирана в том, что нападение на Исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

    Арагчи подчеркнул: «Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде». По его словам, только такие условия позволят выстроить доверительный диалог между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доха участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Израиль продолжает уничтожать иранских ученых-атомщиков, используя методы спецслужб.

    Международное сообщество отреагировало на удары Израиля по Ирану, что стало «хорошим уроком для всех», по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    Комментарии (0)
