Более миллиарда рублей выделено на развитие театров в России

По партпроекту «Единой России» на развитие театров направят более миллиарда рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Федеральный координатор партпроекта Ольга Казакова выразила благодарность театрам, которые создают постановки по российской классике и произведениям школьной программы, отмечая их вклад в сохранение культурных и духовно-нравственных ценностей, сообщается на сайте «Единой России». Одним из ключевых событий проекта является ежегодный Большой Детский фестиваль, где представляют свои работы детские и кукольные театры.

Председатель общественного совета партпроекта Сергей Безруков подчеркнул важность искусства в объединении поколений и формировании мировоззрения с детства. По его словам, театр должен стать неотъемлемой частью жизни, помогая лучше понять себя и окружающих.

Директор театра оперетты города Пятигорска Светлана Калинская рассказала о разнообразии репертуара своего театра благодаря партпроекту. По ее словам, новым форматом общения со зрителями стали музыкальные гостиные и мини-спектакли для старшеклассников.

Директор Тверского Театра юного зрителя Александр Бахарев отметил, что участие в проекте позволило театру усовершенствовать технические условия сцены и расширить репертуар. Театр принимает участие в многочисленных фестивалях, получая признание и привлекая молодых талантов.

Директор Борисоглебского драматического театра Светлана Второва рассказала о значительном улучшении материально-технической базы за последние восемь лет. Она подчеркнула, что участие в проекте позволило театру привлекать новых режиссеров и актеров, а также развивать профессионализм сотрудников.