Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Более миллиарда рублей выделено на развитие театров в России
По партпроекту «Единой России» на развитие театров направят более миллиарда рублей
В 2025 году в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» театры России получат более 1 млрд рублей на обновление материально-технической базы и создание новых постановок.
Федеральный координатор партпроекта Ольга Казакова выразила благодарность театрам, которые создают постановки по российской классике и произведениям школьной программы, отмечая их вклад в сохранение культурных и духовно-нравственных ценностей, сообщается на сайте «Единой России». Одним из ключевых событий проекта является ежегодный Большой Детский фестиваль, где представляют свои работы детские и кукольные театры.
Председатель общественного совета партпроекта Сергей Безруков подчеркнул важность искусства в объединении поколений и формировании мировоззрения с детства. По его словам, театр должен стать неотъемлемой частью жизни, помогая лучше понять себя и окружающих.
Директор театра оперетты города Пятигорска Светлана Калинская рассказала о разнообразии репертуара своего театра благодаря партпроекту. По ее словам, новым форматом общения со зрителями стали музыкальные гостиные и мини-спектакли для старшеклассников.
Директор Тверского Театра юного зрителя Александр Бахарев отметил, что участие в проекте позволило театру усовершенствовать технические условия сцены и расширить репертуар. Театр принимает участие в многочисленных фестивалях, получая признание и привлекая молодых талантов.
Директор Борисоглебского драматического театра Светлана Второва рассказала о значительном улучшении материально-технической базы за последние восемь лет. Она подчеркнула, что участие в проекте позволило театру привлекать новых режиссеров и актеров, а также развивать профессионализм сотрудников.