Россиян предупредили о сильных морозах

В некоторых регионах России температура в ближайшие дни может опуститься до минус 15 градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В Алтайском крае местами ночная температура будет понижаться до минус 10, в Республике Алтай – до минус 15 градусов. Но днем температура будет держаться положительная. В автономных округах Западной Сибири небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в Ханты-Мансийском округе – от 7 до 13 тепла, на Ямале – от 2 до 8 тепла. Ночью на Ямале местами до минус 10», – цитирует «Российская газета» Паршину.

Также заморозки по ночам ожидаются в Ненецком округе (до минус 2), на севере Поволжья (до минус 3), в Томской области (до минус 9). В Красноярском крае, Хакасии и Тыве может выпасть снег.

При этом в восточных областях Центральной России и в большинстве районов Поволжья сохранится теплая сухая погода. На северо-западе будет в пределах +10...+15 градусов. Ночью температура также будет плюсовая.

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