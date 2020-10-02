Синоптики назвали срок завершения «бабьего лета» в Москве

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда в Москве закончится «бабье лето».

«Скорее всего в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут еще волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер «бабьего лета», – приводит слова руководителя ситуационного центра Росгидромета ТАСС.

«В нашем регионе оно [«бабье лето»] продлится до понедельника. Тепло-то еще будет: на 3-4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди», – сказал Варакин, добавив, что, скорее всего повторения «бабьего лета» в столице уже не будет, однако будут «волны потепления».

Ранее синоптики опровергли народную примету о «бабьем лете» и предсказали суровую русскую зиму.

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