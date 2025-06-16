«Радиостанция Судного дня» передала сообщение на фоне конфликта Ирана и Израиля

Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем

Tекст: Елизавета Шишкова

Израиль за три дня сообщил о ликвидации более 20 высокопоставленных иранских командиров, среди которых начальник генштаба Мохаммад Багери, глава КСИР Хоссейн Салами и руководитель ракетных войск Амир-Али Хаджизаде. В результате ударов были также уничтожены девять ведущих иранских ядерных ученых, отметил Наумов в своем Telegram-канале.

Ответные действия Ирана заключались в запуске более 200 ракет и беспилотников, которые нанесли десятки прямых попаданий по территории Израиля, что привело к гибели от 10 до 13 человек. При этом эксперт отметил, что потери среди руководства КСИР не приводят к параличу управления благодаря глубокой кадровой резервной системе и культу мученичества, превращающему гибель командиров в инструмент мобилизации.

В Израиле, по словам Наумова, вертикаль управления короче, и потери среди высших офицеров пока минимальны. Но каждый ракетный удар отражается на экономике и социальной стабильности: растут цены, страховые выплаты и напряженность в обществе.

Эксперт подчеркивает, что в условиях войны важнее способность общества восстанавливать кадровые потери, поддерживать экономику и сохранять политическое единство, чем подсчет ликвидированных командиров. Ни одна из сторон пока не потеряла способности к сопротивлению и управлению, и говорить о переломе в конфликте преждевременно.

По его словам, «Израиль ударил больно и громко, но не отключил способность Тегерана нажимать «пуск», а Иран, «потеряв элиту, все еще запускает сотни ракет и держит вертикаль, не сваливаясь в хаос».

«Так что счет убитых генералов – громкая, но поверхностная метрика. Куда важнее, может ли общество: быстро закрыть кадровую брешь; продолжать жить и платить налоги; сохранять политическое единение и управляемость, когда траур переходит в рутину. Решающим станет не число крестов на погонах, а то, чья домашняя публика первая устанет платить цену войны – деньгами, страхом и временем», – пояснил аналитик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при прекращении агрессии в адрес Тегерана.

Также Арагчи обвинил Израиль в переходе красной линии международного права после атаки на иранские ядерные объекты.