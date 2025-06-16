В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
«Радиостанция Судного дня» передала сообщение на фоне конфликта Ирана и Израиля
Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение, говорится в соцсетях, которые ведут мониторинг активности станции.
Как указывает Telegram-канал «УВБ-76 логи», сообщение было передано в 15.19 мск: «Малоснежный». Оно привлекло внимание СМИ как первое сообщение «жужжалки» с начала обострения конфликта Ирана и Израиля. Предыдущее сообщение было передано в четверг.
Напомним, Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана в ночь на пятницу.
УВБ-76 известна с конца 1970-х годов, ее вещание почти полностью состоит из радиолокационного «жужжания». При этом есть версия, что станция принадлежит военным и предназначена для запуска ядерных боеголовок. Точное ее предназначение и значение передаваемых сообщений остаются неизвестными.