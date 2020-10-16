Военного атташе США вызвали в Минобороны из-за заявления по Украине

Военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии», сообщает российское военное ведомство.

На днях военная атташе США в Киеве Бриттани Стюарт в поздравлении с Днем защитника Украины заявила, что украинские солдаты помогают «защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины» от «беспрерывной российской агрессии». Стюарт заверила, что Вашингтон останется «несгибаемым партнером» Киева. Из-за этого военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали в Главное управление международного военного сотрудничества министерства обороны, передает РИА «Новости».

«Представителю ВС США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию «российской агрессии», – говорится в релизе.

В военном ведомстве подчеркнули, что «упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе». «Данное заявление противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами», – отметили в Минобороны.

Тем временем депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, согласно которому украинским СМИ будет запрещено ставить под сомнение так называемую российскую агрессию в Донбассе.