Авиаэксперт объяснил решение США отменить запреты на полеты возле Крыма

Взгляд
16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
Разделы

Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
Перейти в раздел…

Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
Перейти в раздел…

Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

«Хитрый план» Зеленского раскритиковали и слева, и справа Михаил Метцель/ТАСС
«Команда Зеленского» озвучила пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности. Почему Зеленский перекладывает на рядовых украинцев принятие решений, требующих глубоких знаний экономики и международного права? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда, два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...

Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
Что страшнее – карантин или коронавирус?
  • Карантин

  • Коронавирус
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Тинькофф» отказался от сделки с «Яндексом» на 5,5 млрд долларов
    В России за сутки выявили 15,2 тыс. случаев коронавируса Иран отказался терпеть ракетные удары из зоны карабахского конфликта Утверждены праздничные нерабочие дни в 2021 году В России могут запретить заключенные за рубежом однополые браки
    В Киргизии заявили о «перехлесте демократии» Названа причина объявления Тихановской в межгосударственный розыск Названы признаки перенесенного «на ногах» коронавируса Британские СМИ «убрали» Петербург из списка городов-хозяев Евро-2020
    Немецкие СМИ: Санкции по «делу Навального» не соответствуют тому возмущению, которое выжала из себя Меркель Швейцария ввела антироссийские санкции из-за строительства Крымского моста Власти Москвы посетовали на нежелание горожан работать дворниками На имущество семьи покойного актера Баталова наложен арест

    Главная тема


    Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

    «низкопробные провокаторы»


    В России отреагировали на угрозы «потока гробов» со стороны Украины

    авиакатастрофа в донбассе


    Гаага вызвала посла России из-за отказа от консультаций по MH17

    Видео

    дело Навального


    Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

    конфликт в карабахе


    Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

    Москв - Брюссель


    Как научить Европу уважать Россию

    угон самолета


    Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

    пандемия COVID-19


    Ирина Алкснис: Коронавирус ускорил прогресс

    идеи пантюркизма


    Герман Садулаев: Чем опасен миф о тюркском мире

    выборы в США


    Дмитрий Дробницкий: В чем уязвимости избирательной системы США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой у вас телефон?

    Авиаэксперт объяснил решение США отменить запреты на полеты возле Крыма

       16 октября 2020, 11:54
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Анна Кукушкина

    «Американские и европейские компании заинтересованы в воздушной зоне Крыма по экономическим соображениям», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя уведомление Федерального авиационного управления (ФАУ) США о решении об отмене запрета на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя.

    «В данном случае речь идет не только о полетах над Крымом, но также над всем Черным морем в зоне, которую обслуживает Центр управления полетами в Симферополе», – сказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

    По словам эксперта, полеты над Черным морем со стороны Крыма больше всего выгодны для европейцев, потому что для облетов Крыма «необходимо делать большой крюк, а это дополнительные убытки». «По этой причине многие иностранные компании не прекращали полеты через воздушную зону Крыма», – добавил собеседник.

    «Видимо, США по чисто экономическим соображениям хотят уравнять шансы своих компаний, которые заинтересованы в полетах без обхода Крыма. Наверное, с этим и связано решение ФАУ, потому что все хотят летать и зарабатывать деньги», – считает Гусаров.

    Что касается заявления ФАУ США о «стабилизации ситуации с безопасностью в районе полетной информации Симферополя», то Гусаров отметил, что «никакой дестабилизации там не было и их решение о запрете полетов было сугубо политическим».

    Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение отменить запрет на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Это следует из официального уведомления Федерального авиационного управления (ФАУ) США, опубликованного в Федеральном реестре.

    При этом вашингтонская администрация до 27 октября 2021 года продлила запрет на полеты в районы полетной информации Днепра (бывший Днепропетровск). Свое решение американские власти объяснили сохранением потенциальной «опасности для гражданской авиации» в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.

    Район полетной информации – воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

    Напомним, в 2014 году ФАУ США ввела запрет на полеты американской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Впоследствии действие запрета неоднократно продлевалось.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •