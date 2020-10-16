Авиаэксперт объяснил решение США отменить запреты на полеты возле Крыма

«Американские и европейские компании заинтересованы в воздушной зоне Крыма по экономическим соображениям», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя уведомление Федерального авиационного управления (ФАУ) США о решении об отмене запрета на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя.

«В данном случае речь идет не только о полетах над Крымом, но также над всем Черным морем в зоне, которую обслуживает Центр управления полетами в Симферополе», – сказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По словам эксперта, полеты над Черным морем со стороны Крыма больше всего выгодны для европейцев, потому что для облетов Крыма «необходимо делать большой крюк, а это дополнительные убытки». «По этой причине многие иностранные компании не прекращали полеты через воздушную зону Крыма», – добавил собеседник.

«Видимо, США по чисто экономическим соображениям хотят уравнять шансы своих компаний, которые заинтересованы в полетах без обхода Крыма. Наверное, с этим и связано решение ФАУ, потому что все хотят летать и зарабатывать деньги», – считает Гусаров.

Что касается заявления ФАУ США о «стабилизации ситуации с безопасностью в районе полетной информации Симферополя», то Гусаров отметил, что «никакой дестабилизации там не было и их решение о запрете полетов было сугубо политическим».

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение отменить запрет на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Это следует из официального уведомления Федерального авиационного управления (ФАУ) США, опубликованного в Федеральном реестре.

При этом вашингтонская администрация до 27 октября 2021 года продлила запрет на полеты в районы полетной информации Днепра (бывший Днепропетровск). Свое решение американские власти объяснили сохранением потенциальной «опасности для гражданской авиации» в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.

Район полетной информации – воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

Напомним, в 2014 году ФАУ США ввела запрет на полеты американской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Впоследствии действие запрета неоднократно продлевалось.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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