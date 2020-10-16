В США связали победу СССР в Курской битве с помощью союзников

Американское издание связало победу Советского Союза над Третьим Рейхом в Курской битве с разведывательной деятельностью союзников.

Как говорится в статье Popular Mechanics, операция «Цитадель» стала последним наступлением немцев на Восточном фронте, а Курск считается величайшим танковым сражением войны.

«Под Курском нацисты стремились повторить свои прежние успехи, окружив и уничтожив русские войска. Однако благодаря дешифровальщикам союзников русские получили заблаговременное предупреждение и построили оборонительные линии из рвов и минных полей для отражения немецкого нападения», – говорится в публикации.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа для срыва крупного наступления немецких войск и разгрома стратегической группировки противника. После победы в Курской битве соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.

В сентябре президент Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать все, чтобы правда не забывалась.

В мае в ответ на заявление Белого дома о победе США и Великобритании во Второй Мировой войне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Россия не даст забыть правду о роли СССР в Победе. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома, а певец Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление Белого дома. В этой связи МИД заявлял о намерении провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона.