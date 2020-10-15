Переболевших COVID-19 предложили отправлять на реабилитацию в Крым

Крым обладает уникальной экологической системой и может стать регионом для реабилитации переболевших COVID-19, заявил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

«Сегодня очень востребована рекреация. Крым – это уникальный регион с уникальной экологической системой, соответственно, у нас на сегодня есть все возможности для того, чтобы лечить людей, и чтобы развивать реабилитацию тех, кто уже переболел коронавирусом. Поэтому возникло новое направление, в которое приходят инвесторы и интересуются этим», – цитирует РИА «Новости» генерального директора Корпорации развития Крыма.

По его словам, задача корпорации – помочь инвесторам реализовать свои проекты.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав подготовил методические рекомендации для качественной реабилитации переболевших коронавирусом.