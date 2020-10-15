Золотовалютные резервы России сократились на 0,5 млрд долларов

Золотовалютные резервы России по состоянию на 15 октября сократились на 0,09% (или на 0,5 млрд долларов) по сравнению с показателем на 9 октября – до 585,8 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

По данным ЦБ, сокращение резервов произошло «преимущественно в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы России к 18 сентября увеличились на 0,02% по сравнению с показателем на 4 сентября.