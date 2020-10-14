NYT назвал возможных фигурантов санкционного списка ЕС по делу Навального

Санкции Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным планируется ввести против шестерых граждан России, среди которых называются директор ФСБ Александр Бортников, сотрудники российского Минобороны и администрации президента. Об этом пишет газета New York Times.

Под санкции, по данным издания, попадут Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в СФО Сергей Меняйло, передает «Интерфакс».

Ограничения предусматривают заморозку их активов и запрет на поездки в страны Европейского союза, уточнила американская газета.

Санкции также коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), передает РИА «Новости».

Как сообщает NYT, Германия и Франция составили санкционный список и представили его другим странам ЕС вместе с «500-страничным докладом, доказывающим вовлеченность» данных лиц, на этой неделе. По словам источников, дипломаты ЕС согласовали список в среду, он должен быть официально принят в четверг утром.

Дипломатический источник в Брюсселе ранее сообщал, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Предполагалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Кроме того, индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального данным веществом, которое имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.