Новый глава британской службы контрразведки Ми-5 Кен Маккаллум в своем первом публичном выступлении на посту заявил о «враждебно настроенных государствах», среди которых упомянул «российских, китайских и иранских игроков».

«Помимо работы по борьбе с терроризмом, мы работаем над тем, чтобы защитить Великобританию от враждебно настроенных государств. Эта, возможно, громоздкая фраза призвана отразить большое разнообразие угроз, которым мы противостоим: речь не только о шпионах и краже государственных секретов», – цитирует РИА «Новости» Маккаллума.

«В 2020 году мы противостоим угрозам населению, вплоть до и включая убийства, о которых напоминает нам отравление Алексея Навального, а также угрозам нашей экономике, нашим научным исследованиям, нашей инфраструктуре. И, что широко обсуждается, угрозам нашей демократии», – добавил Маккаллум.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах блогера Алексея Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

«В 2020 году одна из самых больших проблем для МИ-5 и для правительства – различные угрозы национальной безопасности со стороны российских, китайских, иранских игроков и игроков из других стран, растущие по степени своей серьезности и сложности, и все это параллельно с сохранением серьезного уровня террористических угроз», – отметил глава британской контрразведки.

В марте стало известно, что главой контрразведывательной службы Великобритании МИ-5 станет Кен Маккаллум, ранее занимавший пост замдиректора службы.