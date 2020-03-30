Главой МИ-5 назначили занимавшегося «делом Скрипаля» сотрудника

Главой контрразведывательной службы Великобритании МИ-5 станет Кен Маккаллум, ранее занимавший пост замдиректора службы, сообщает правительство. Ранее Маккаллум занимался делом об отравлении Скрипалей в Солсбери.

«Кен Маккаллум сменит сэра Эндрю Паркера на посту главы МИ-5», – передает «Интерфакс» заявление главы МВД Великобритании Прити Патела.

Маккаллум проработал почти 25 лет в британских спецслужбах, отвечал за антитеррористические меры на Олимпиаде в Лондоне, занимался «делом Скрипаля».

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Посольство также сообщало, что продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, и указало на странности в этом деле.

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