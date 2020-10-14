«Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту выведен на орбиту

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17», на борту которого находятся три члена экипажа длительной экспедиции на Международную космическую станцию, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена в среду с 31-й площадки Байконура в 08.45 мск. Впервые сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут. Стыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 11.52 мск среды, передает ТАСС.

К МКС отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Экипаж проведет на орбите 177 суток. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре – новые. Помимо научных экспериментов новому экипажу на орбите предстоит продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Ее зафиксировали еще в 2019 году, но чтобы понять, в каком из модулей утечка, люки на станции пришлось дважды закрывать. Точное место утечки в «Звезде» пока еще не найдено. Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди.