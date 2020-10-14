«Союз» с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовал с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции, полет должен занять рекордно короткие три часа.

Через несколько минут корабль должен будет отделиться от третьей ступени ракеты и начать самостоятельный полет к станции. Стыковка с МКС ожидается примерно в 11.52 мск, передает РИА «Новости».

За время своего пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг Земли. До «Союза МС-17» эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях «Прогресс МС», причем самому быстрому понадобилось 3 часа 18 минут, чтобы добраться до станции. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.

На борту «Союза МС-17» российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На орбите их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые 22 октября покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней – до 9 апреля 2021 года.

Помимо научных экспериментов новому экипажу на орбите предстоит продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Ее зафиксировали еще в 2019 году, но чтобы понять, в каком из модулей утечка, люки на станции пришлось дважды закрывать. Точное место утечки в «Звезде» пока еще не найдено. Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.