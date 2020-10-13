Новый экипаж МКС снабдили оборудованием для определения места утечки

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17», который 14 октября отправится на МКС, возьмет с собой дополнительное оборудование для поиска места утечки в переходном отсеке российского модуля «Звезда», сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

«Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место утечки», – передает ТАСС слова Рыжикова.

По словам космонавта, также экипаж возьмет с собой дополнительный модернизированный герметический материал, который позволит устранить утечку.

Напомним, ранее во вторник в Роскосмосе сообщили, что государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-17» 14 октября.

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