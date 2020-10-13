Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-17» 14 октября, сообщили в Роскосмосе.

«В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» планируется на 14 октября в 08.45 мск с площадки номер 31 (стартовый комплекс «Восток»), примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его стыковка к модулю «Рассвет» запланирована на 11.52 того же дня. Таким образом, впервые полет пройдет по двухвитковой схеме.

Во время экспедиции Рыжикова и Кудь-Сверчкова будет проведено 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре – новые, а три выполняются в автоматическом режиме без участия экипажа. Также космонавтам предстоит совершить два выхода в открытый космос. Один из них планируется в ноябре 2020 года, второй – в феврале 2021 года. Оба для подготовки отстыковки и затопления модуля «Пирс» в следующем году. Это необходимо для освобождения места для нового модуля «Наука», который запустят в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что высота орбиты Международной космической станции уменьшена на 1,3 километра перед прибытием сверхбыстрого корабля «Союз» с новым экипажем.

В мае источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября».

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