ЕС захотел оставить открытыми каналы сотрудничества с Россией

Евросоюз хочет поддерживать открытыми каналы связи с российской стороной и расширять сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», – цитирует РИА «Новости» заявление внешнеполитического ведомства ЕС.

Боррель отметил, что Евросоюз намерен отстаивать свои интересы и ценности, включая «уважение международного права и фундаментальных прав».

Между тем Лавров заявил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.

Также Лавров призвал ЕС отказаться от ведения дел с Россией с позиции собственного превосходства.

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.