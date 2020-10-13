Лавров призвал ЕС отказаться от ведения дел с Россией с позиции собственного превосходства

Нагнетание антироссийских настроений в Евросоюзе не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе, странам ЕС необходимо отказаться от попыток вести дела с Москвой с позиции собственного превосходства, заявили в МИД по итогам разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«С российской стороны было подчеркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе. Отмечено, что эти отношения могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов, для чего некоторым странам, задающим тон в Евросоюзе, необходимо отказаться от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках, диалога», – сообщили в МИД.

Кроме того, в ходе разговора был рассмотрен ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением Минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи карабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Белоруссии.

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.