Бабушку подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом прооперировали

Бабушка Данила Монахова, подозреваемого в расстреле людей в Нижегородской области, успешно прооперирована, сообщил источник в медицинских кругах.

Источник ТАСС сообщил, что женщина «была ранена в брюшную полость». Сейчас «бабушка стрелявшего находится в крайне тяжелом состоянии». Ранее появилась информация, что она скончалась от полученных ранений.

Напомним, по имеющейся информации, 18-летний Данила Монахов в поселке Большеорловское устроил стрельбу после конфликта со своей бабушкой. Есть погибшие и пострадавшие. Монахов скрылся с места преступления. При себе, как сообщается, он «имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов». Монахов увлекается огнестрельным оружием и сталкерингом.