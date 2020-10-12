Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом оказался сталкером

Источник в правоохранительных органах рассказал об увлечениях 18-летнего Данила Монахова, подозреваемого в расстреле людей в Нижегородской области.

Как свидетельствует предварительное расследование, «Монахов увлекался огнестрельным оружием», его «тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей», а также «компьютерными играми». Кроме того, «в числе его хобби сталкеринг – экстремальный индустриальный туризм». Источник ТАСС сообщил, что Монахов «состоял в социальных сетях».