Жээнбеков повторно объявил режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во второй раз объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке, поскольку первый указ не был одобрен парламентом, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек повторно вводится режим чрезвычайного положения», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Данное решение принято президентом в связи с тем, что парламент «в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы».

На прошлой неделе Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения, который продлится с 10 по 21 октября. Позже комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев предложил продлить режим чрезвычайного положения на территории столицы республики.

Кроме того, в пятницу Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.