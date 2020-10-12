Режим ЧП в Бишкеке предложили продлить

Взгляд
12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма Сергей Фадеичев/ТАСС
«И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле–августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!» – отметил один из ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени. Подробности...
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Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

Лидер неудобной для Латвии организации грубо выдворен из страны Владимир Норвинд/Facebook
Власти Латвии в грубой форме задержали и депортировали в Россию ветерана-афганца, ликвидатора аварии на ЧАЭС Владимира Норвинда. Военный пенсионер и общественный деятель Норвинд прожил в Риге 45 лет, однако теперь вынужден вдали от дома и семьи начинать жизнь с нуля. Что стало причиной дикарского поведения латышских властей и как на действия Риги должна реагировать Москва? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто на удаленке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Режим ЧП в Бишкеке предложили продлить

    12 октября 2020, 09:34

    Текст: Алина Назарова

    Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев предложил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову продлить режим чрезвычайного положения на территории столицы республики, сообщили в пресс-службе президента страны.

    В понедельник Киргизии президент принял начальника Генштаба вооруженных сил республики Таалайбека Омуралиева. Во встрече участвовали заместитель секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Алмазбек Орозалиев. В ходе встречи обсудили меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан, передает РИА «Новости».

    «Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений. Но в то же время со стороны жителей Бишкека поступают настоятельные просьбы, в связи с чем для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы», – сказал представитель пресс-службы.

    На прошлой неделе Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения, который продлится с 10 по 21 октября. Перед этим президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

    Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.


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