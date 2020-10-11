Армения заявила, что силы Карабаха сдерживают атаки на южном направлении

Армия обороны Карабаха сдерживает атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Нарушив договоренности о гуманитарном перемирии, азербайджанские ВС предпринимают атаки на южном направлении линии соприкосновения, применяя бронетехнику и ракетно-артиллерийские средства. Подразделения армии обороны решительно подавляют все действия противника», – написала Степанян в своем Facebook.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.