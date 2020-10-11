Президент Карабаха заявил о несоблюдении перемирия

Режим прекращения огня полноценно не соблюдается, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. По его словам, власти Азербайджана используют «политику геноцида» против народа.

«Режим не соблюдается полноценно. Сегодня утром было сравнительно спокойно, на фронте происходит обмен огнём, но я не назову это боями», – цитирует РИА «Новости» президента.

Он подчеркнул, что еще до перемирия Азербайджан начал операцию по захвату Гадрута, однако НКР удалось вернуть контроль над городом.

Также Арутюнян обвинил власти Азербайджана в «политике геноцида» против народа, «который борется за свою свободу с 1988 года». По его словам, Азербайджану помогают Турция и международный терроризм.

Глава НКР добавил, что по гражданским объектам и инфраструктуре наносятся удары РСЗО «Смерч», «Полонез», «Касирга», беспилотниками.

«Попираются общечеловеческие ценности, идет уничтожение мирного населения и после этого они ожидают, что Арцах (самоназвание Карабаха) согласится с их требованиями. Этого не будет. Арцах пользуется правом на самооборону, и Арцах не будет часть Азербайджана», – сказал Арутюнян.

Кроме того, президент Карабаха заявил, что в ближайшие дни может обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если в ближайшие два дня не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем.

«Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм», – сказал Арутюнян.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня. Министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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