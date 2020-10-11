Степанакерт подвергся новому обстрелу

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики город Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня, сообщил очевидец.

За час по Степанакерту было выпущено порядка семи-восьми снарядов. В городе была включена сирена воздушной тревоги, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян выступил с утверждением, что в субботу вечером вооруженные силы Азербайджана в нарушение режима прекращения огня нанесли ракетные удары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе.

Перед этим министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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