Турция решила вернуть геологоразведочное судно в район Кипра

Турецкое сейсмографическое судно «Барбаросса Хайреддин-паша» (RV Barbaros Hayreddin Pasa) с субботы на месяц возвращается в исключительную экономическую зону Республики Кипр, сообщило The Cyprus News Agency (CNA).

Власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому сейсмографическое судно «Барбаросса Хайреддин-паша» с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно «Танукс 1» (Tanux 1) и дежурное «Аполло Мун» (Apollo Moon), передает ТАСС.

Напомним, в начале августа Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил генсека НАТО о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье.

В июле 2019 года Турция выдвинула Греции ультиматум по добыче газа, после чего активизировала геологоразведочные работы в районе Кипра.

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