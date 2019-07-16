Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра

Глава МИД Турции заявил о намерении активизировать геологоразведочную деятельность в районе Кипра, несмотря на санкции Европейского союза.

«Если вы принимаете подобные решения в отношении Турции, то мы активизируем нашу деятельность. Сейчас в Восточном Средиземноморье три наших корабля, мы отправим еще четвертый», – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Напомним, на шельфе в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра были найдены большие месторождения природного газа.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС. В ответ Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море. Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.

Однако Турция заявила, что продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

А 15 июля страны ЕС одобрили санкции против Турции, но Анкара в ответ на это пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра.