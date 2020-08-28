Эрдоган заявил НАТО о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье

Президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«В ходе переговоров, посвященных событиям в Восточном Средиземноморье, наш президент (президент Турции – прим. ВЗГЛЯД) отметил, что Турция будет продолжать защищать свои права и интересы», – цитирует ТАСС сообщение канцелярии турецкого лидера.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.