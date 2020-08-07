Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море

Турецкое буровое судно «Барбарос Хайреттин» вновь начало геологоразведочные работы в Средиземном море, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Мы снова приступили к геологоразведочному бурению в Восточном Средиземноморье. Мы вновь отправили [судно] «Барбарос Хайреттин» выполнять поставленную задачу», – передает слова турецкого лидера ТАСС.

Район проведения работ Эрдоган не назвал.

Напомним, в июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. Россия же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

При этом в конце июля Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности.

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