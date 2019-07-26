Россия готова помочь Турции с геологоразведкой в Средиземном море

Министр энергетики Александр Новак перед заседанием российско-турецкой межправкомиссии сообщил, что нефтяные компании России могут совместно с Турцией начать геолого-разведочные работы на шельфе Восточного Средиземноморья.

«У российских компаний в Средиземном море есть успешно реализуемые энергетические проекты. Например, «Роснефть» ведет работу на Зохре (месторождение газа в Египте – прим. ТАСС). Если с коммерческой точки зрения эти проекты будут выгодны для всех сторон, то российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в Восточном Средиземноморье», – сказал Новак в интервью турецкому агентству Anadolu, передает ТАСС.

Напомним, после того, как на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра были найдены большие месторождения природного газа, Турция начала там геолого-разведочные работы.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС. В ответ Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море и заявила, что продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

А 15 июля страны ЕС одобрили санкции против Турции, но Анкара в ответ на это пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра.

Газета ВЗГЛЯД писала о борьбе между Турцией и ЕС за шельф Кипра и чем в этой ситуации рискует Россия.