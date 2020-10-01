Турецкие власти остались довольны работой российских Бе-200 по тушению пожаров

Власти Турции довольны результатами работы российского самолета-амфибии Бе-200 по тушению пожара в лесу возле Антальи, об этом сообщил глава управления провинции Анталья по борьбе с лесными пожарами Мустафа Сенгюр.

Сенгюр в беседе с РИА «Новости» уточнил, что самолет пролетел чуть ниже обычного, что могло вызвать критику у наблюдателей.

«Но это не представляло никакой угрозы. В кабине находились представители турецкой стороны, все прошло в штатном режиме, мы не предпринимали разбирательств и не требовали от экипажа никаких разъяснений. Мы довольны работой экипажа, никаких проблем нет», – уточнил он.

Собеседник подчеркнул, что управление по борьбе с лесными пожарами Антальи не заявляло ничего по этому поводу. «Видимо, журналисты что-то написали от себя», – предположил турецкий чиновник.

Ранее в четверг Турция запросила у российских летчиков информацию о реактивном самолете-амфибии Бе-200, который вызвал беспокойство жителей Турции в связи с большим шумом в районе Антальи при тушении лесных пожаров.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что самолеты-амфибии Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров в турецкой Анталье, не относятся к министерству.

Отметим, что два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турции.

Член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев сообщил, что турецкие власти с пониманием отнеслись к тушению пожара экипажем российского самолета-амфибии Бе-200 в Анталье.