В Турции опровергли претензии к тушившим пожары в Анталье российским пилотам

Турецкие власти с пониманием отнеслись к тушению пожара экипажем российского самолета-амфибии Бе-200 в Анталье, который вызвал беспокойство местных жителей, сообщил член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

«Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. Лесной пожар произошел, как видно на видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит», – цитирует РИА «Новости» Моллаева.

По его словам, турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали.

Также он добавил, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, экипаж состоит из российских и турецких пилотов, на борту находится представитель лесничества.

«Точка забора воды определяется по заранее согласованному плану с участием представителей управления полетами данного региона», – подчеркнул Моллаев.

По его словам, ранее Бе-200 тушили лесной пожар в районе Стамбула, «тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе».

«И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и, кроме благодарности, ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету», – добавил он.

Ранее в четверг Турция запросила у российских летчиков информацию о реактивном самолете-амфибии Бе-200, который вызвал беспокойство жителей Турции в связи с большим шумом в районе Антальи при тушении лесных пожаров.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что самолеты-амфибии Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров в турецкой Анталье, не относятся к министерству.

Отметим, что два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турции.