Турция потребовала объяснений от тушивших пожары в Анталье российских пилотов

Турция запросила у российских летчиков информацию о реактивном самолете-амфибии Бе-200, который вызвал беспокойство жителей Турции в связи с большим шумом в районе Антальи при тушении лесных пожаров.

По информации турецкого издания Milliyet, российский пилот самолета якобы неправильно распознал команды диспетчера, резко снизил высоту и напугал жителей Антальи, которые наблюдали за приземлением Бе-200 со своих балконов, передает РИА «Новости».

Во время приземления самолет, пролетавший рядом со зданиями, заставил горожан понервничать.

Издание отмечает, после возвращения пилотов представители регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями.

Напомним, два российских самолета-амфибии Бе-200 16 июня прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды.