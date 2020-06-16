Россия отправила Турции самолеты Бе-200 для тушения лесных пожаров

Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС уже прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турции. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы ОАК при содействии Министерства промышленности и торговли России, МЧС и при поддержке представительства госкорпорации Ростех в Анкаре.

«Сегодня мы видим первые результаты конструктивного взаимодействия между Россией и Турцией в сфере авиации (...) Россия обладает уникальными компетенциями в авиастроении, которые позволяют создавать уникальные комплексы. Бе-200 – самолет-амфибия, созданный для спасения людей, живой природы, объектов инфраструктуры. Миссия этой многоцелевой машины – быть на переднем крае, помогать в самых трудных ситуациях. Мы рады, что наши турецкие партнеры смогут в полной мере оценить потенциал этой высокоэффективной техники», – сказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Бе-200 зарекомендовал себя в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии.

«Бе-200ЧС – экспортно-ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции», – добавил он.

В сентябре 2019 года правительство Ростовской области сообщало, что турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства страны, посетившая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), заинтересовалась возможностью приобретения производимых там Бе-200.

Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.

Многоцелевой серийно выпускаемый самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды.

Самолет имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. При расстоянии «аэродром – пожар» – 100 км и «аэродром – водоем» – 10 км за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

В 2003 году самолет-амфибия Бе-200ЧС был сертифицирован Авиационным регистром МАК по нормам АП-25. В 2007 году было получено дополнение к сертификату типа, позволяющее использовать Бе-200ЧС для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде. В 2010 году был получен европейский сертификат типа (EASA).