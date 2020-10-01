МВФ призвал предотвратить кризис суверенных долгов

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости предотвращения кризиса суверенных долгов, чтобы не получить «потерянное десятилетие», а также призвал к скорейшей реструктуризации долга стран, которые не в состоянии его выплачивать, и продлению на 2021 год инициативы G20 по приостановке выплаты долгов беднейшими странами.

В статье директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и других высокопоставленных экономистов фонда говорится, что «страны, уязвимые с точки зрения долга, должны срочно бороться с этой уязвимостью путем сочетания управления долгом и мер по восстановлению роста (экономики)», передает РИА «Новости».

«Там, где долг невозможно выплачивать, его необходимо реструктурировать, и чем быстрее, тем лучше», – добавила она.

Руководство МВФ предупредило, что в 2021 году госдолг развитых стран из-за коронавируса может вырасти в среднем на 20% ВВП, для развивающихся стран этот показатель составит 10% ВВП, а для беднейших стран – 7% ВВП.

При этом наименее развитые страны лишаются возможностей одалживать дополнительные средства.

«Предотвращение долгового кризиса может обеспечить разницу между потерянным десятилетием и стремительным восстановлением по траектории устойчивого роста», – отмечают Георгиева и ее коллеги по фонду Джейла Пазарбасиоглу и Рода Уикс-Браун.

При этом долгового кризиса пока еще нет из-за скоординированных действий центробанков, правительств, двусторонних кредиторов и международных финансовых институтов, но уже принятые меры могут иметь недостаточное воздействие.

МВФ, согласно его заявлению, считает необходимым продлить на 2021 год инициативу G20 по приостановке выплаты суверенного долга беднейшими странами. Этой программой воспользовались более 40 стран.

Также фонд предоставил срочное финансирование 76 странам, из которых 47 относятся к беднейшим, однако многие меры касаются восстановления ликвидности, поддержания доступа стран к финансированию, а по мере продолжения кризиса из-за коронавируса проблемы банкротства стран выходят на первый план.

«Необходимо реформировать архитектуру международного долга, включая суверенные долговые соглашения; институты, такие как МВФ и Парижский клуб кредиторов; а также политику, которая поддерживает организованную реструктуризацию долга», – говорится в статье.

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