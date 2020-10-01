ОБСЕ предложила «взять паузу» в переговорах по Донбассу

Представители ОБСЕ предложили «взять паузу» в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу на фоне споров об аудио- и видеофиксации переговоров, сообщили источники, близкие к украинской делегации.

ОБСЕ хочет «взять паузу», чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политике, единых для всех участников, сообщил источник LB.ua.

Киев поблагодарил спецпредставителя председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая прервала заседание ТГК «в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности». Как заявил источник, «российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания». Указывается, что «глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке обнародовать аудио- и видеозаписи переговоров», передает РИА «Новости».

Украинская сторона поддержала решение Грау и «настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс».

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что заседание «было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию заседания». По его словам, «они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон», то есть «практически безо всякой ответственности сторон в переговорах».

«Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», – сказал Грызлов, добавив, что «вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе».

Он подчеркнул, что попытки засекретить переговоры и скрыть от общественности реальные позиции и ответственность сторон чреваты ростом эскалации конфликта. Россия «настаивает на открытости работы в переговорном процессе».

Полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова также заявила, что Киев искажает информацию о ходе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, поэтому необходима аудио- и видеофиксация заседаний контактной группы.

Никонорова подчеркнула, что переговоры блокируются из-за отказа Киева изменить постановление о выборах в регионе.

Напомним, Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

Грызлов сообщал, что республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений.

По словам Грызлова, Киев фактическом прекратил реализацию Минских соглашений.

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