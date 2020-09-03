Грызлов озвучил требование республик Донбасса к Киеву

Республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений, сообщил полпред России Борис Грызлов по итогам видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Полпред России подчеркнул, что «Киев продолжает курс на подавление Донбасса». «Еще на прошлой встрече Донецк и Луганск выразили протест в отношении постановления Верховной рады о назначении очередных местных выборов. Это постановление в его нынешнем виде грубо нарушает политические обязательства Украины по Минским соглашениям. Представители Донбасса подчеркивают, что постановление Верховной рады содержит пункты, которые прямо противоречат Минским соглашениям», – приводит слова Грызлова ТАСС.

Полпред России указал, что это постановление Рады «блокирует возможность принятия решений практически по всем направлениям работы Контактной группы, которая строится на основе Минских соглашений». В связи с этим Донбасс, по его словам, требует, чтобы «Верховная рада привела документ в соответствие с Минскими соглашениями, поскольку они имеют комплексный характер и должны выполняться полностью».

Грызлов напомнил, что в Минских соглашениях предусмотрена конституционная реформа на Украине с обязательным учетом особенностей Донбасса и по согласованию с его представителями. «И те ссылки на «восстановление конституционного строя», которые есть в постановлении Верховной рады, не отвечают Минским соглашениям», – отметил полпред.

«Сегодня прошло второе пленарное заседание Верховной рады, но вопрос об изменении постановления не поднимался. В условиях, когда высший законодательный орган Украины демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения, возникает вопрос о возможности практической реализации Украиной любых достигнутых договоренностей. Чтобы обеспечить такую реализацию, Верховная рада Украины должна подтвердить свою приверженность Минским соглашениям и внести в постановление положение о том, что выборы в Донбассе будут проводиться в соответствии с Минскими соглашениями», – заявил Грызлов.

Он также сообщил, что «Донецкая и Луганская народные республики будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств на новых участках и утвердить план разминирования участков после подготовки соответствующих документов». «Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие Минским соглашениям. Эта позиция должна быть зафиксирована письменно», – обратил внимание полпред России.

Он также сообщил, что в ходе состоявшегося в среду заседания Контактной группы в режиме видеоконференции была достигнута договоренность о координатах новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения. «Теперь это предстоит оформить документально», – заметил полпред России. По его словам, стороны также сблизили позиции по плану разминирования на 19 участках.

Напомним, в июле Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений.

Ранее в том же месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Перед этим вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

Отметим, в Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы. В Кремле предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.

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