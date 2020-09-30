Грызлов заявил о фактическом прекращении выполнения Киевом «Минска-2»

Последние политические решения Киева направлены на продолжение агрессии против Донбасса, заявил полпред России Борис Грызлов по итогам очередной видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Мы фиксируем, что последние политические решения Киева направлены на продолжение агрессии против Донбасса. Постановление Верховной рады о местных выборах, которое нарушает Минские соглашения, так и не скорректировано», – приводит его слова ТАСС.

«Как заявлено на сайте президента Украины сегодня в 13:11: «Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий». Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений», – подчеркнул Грызлов.

Напомним, парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

Грызлов сообщал, что республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений.