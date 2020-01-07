Глава Пентагона объяснил «некоторые передвижения» войск США в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер объяснил «некоторые передвижения» американских войск в Ираке на фоне появившихся ранее сообщений о выводе иностранных войск с территории Ирака в соответствии с требованием Багдада.

По словам главы Пентагона, передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода с территории этой страны, передает ТАСС.

«Я говорил со многими нашими партнерами в Ираке, которые входят в коалицию против ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*»), со многими европейцами, они в полной мере поддерживают нас, они полностью с нами. Они мне говорили, что некоторые передвижения были предприняты для защиты войск, мы тоже такое делаем, но это не говорит об уходе из Ирака или миссии в целом», – заявил Эспер.

«Наша политика не изменилась – мы не покидаем Ирак. Черновой вариант письма без подписи не представляет собой изменение политики. Насколько мне известно, подписанного письма нет. <...> Мы в Ираке, мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной», – добавил Эспер.

Напомним, по данным Reuters, в понедельник возглавляемая США международная коалиция письменно уведомила власти Ирака о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории этой страны. Однако позднее глава Пентагона опроверг сообщение о выводе войск США из Ирака. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе войск США из Ирака является «черновиком», который был обнародован по ошибке.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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