Глава отдела Роскосмоса и его брат найдены мертвыми в Подмосковье

Начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его младший брат Иван найдены мертвыми в Подмосковье.

Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла в поселке Биокомбинат под Щелково. На месте происшествия найдено ружье.

В свою очередь телеграмм-канал 112 сообщает, что тела мужчин обнаружила их мать.

Инцидент подтвердили и в СК. «5 января в квартире в поселке Биокомбинат с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего совершил суицид. С места происшествия изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Причины конфликта между братьями устанавливаются.