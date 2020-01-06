В сделке Газпрома и Нафтогаза увидели возможность отмены санкций против России

Американский деловой журнал Forbes пишет, что заключение мирового соглашения между Газпромом и Нафтогазом может стать началом процесса отмены европейских санкций против России.

«Закон о защите энергетической безопасности Европы, составленный сенатором из Техаса Тедом Крузом и призванный спасти Евросоюз от российского природного газа, теперь оказался практически бесполезным. Две крупнейшие газовые компании Украины и России – Нафтогаз и Газпром – фактически помирились. … Таким образом, обращенные к европейцам призывы не покупать российский газ, потому что это позволяет Кремлю увеличивать его доходы, будут равносильны попыткам забрать у Украины 10% ее казны и сжечь их на костре», – пишет Forbes, перевод статьи которого приводит ИноСМИ.

Издание также отмечает, что «теперь, когда газовый вопрос решен, ситуация на востоке Украины, где пророссийские силы требуют автономию, тоже может быть урегулирована при новом президенте Владимире Зеленском». По мнению автора статьи, «это принесет пользу обеим сторонам и может в конечном счете обернуться отменой европейских санкций против России».

Как отмечает деловой журнал, новое соглашение между российской и украинской газовыми компаниями также выполняет ряд требований Минского соглашения, что в итоге может привести к переходу европейских политиков на сторону России могут перейти.

«Пока в вопросе санкций Брюссель придерживается линии Вашингтона. Тем не менее, угроза санкций против «Северного потока – 2» переполнила чашу терпения европейцев и предоставила европейским лидерам, которые относятся к Трампу в лучшем случае без особого энтузиазма, повод для того, чтобы выступить против политики Вашингтона в отношении России», – отмечает издание.

Ранее Forbes писал, что санкции США против проекта «Северный поток – 2» запоздали как минимум на год и уже не помешают строительству газопровода.

Напомним, 20 декабря 2019 года Россия и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. 31 декабря председатель правления Газпрома Алексей Миллер объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, на какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД