Взрыв прогремел у посольства США в Багдаде

В «зеленой» зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв, сообщает Sky News Arabia.

В результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта, передает ТАСС.

Источник РИА «Новости» в органах безопасности Ирака сообщает, что «ракета взорвалась в центре «зеленой» зоны, данных о пострадавших пока нет».

СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

Кроме того, военно-воздушная база «Балад», которую использовали американские военные на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».

Ситуация в Ираке обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар) погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Обстановка еще больше обострилась после того, как 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

В субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.