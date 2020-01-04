Флаг мести подняли над иранской мечетью Джамкаран

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«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

Межрегиональные авиаперевозки имеют и проблемы, и перспективыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Одним из главных успехов 2019 года стало расширение возможностей летать из одного региона страны в другой – минуя Москву. Как данная технология была реализована, какую роль в этом сыграло государство и российский лайнер «Суперджет» – и с какими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые пытаются расширить такие маршруты? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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США и Иран оказались на пороге войны

Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего ВостокаФото: кадр из видео
В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
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Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
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Убийство Сулеймани поднимает ставки

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны – члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Флаг мести подняли над иранской мечетью Джамкаран

              4 января 2020, 17:04

              Текст: Алина Назарова

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              Красное полотно – так называемый флаг мести – подняли в субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов.

              Флаг не будет спущен, пока не случится отмщение за убийство Сулеймани. Такой же флаг в свое время использовали мусульмане, поклявшиеся отомстить за убийство внука пророка Мухаммада Хусейна ибн Али и других его родственников, погибших в битве при Кербеле, сообщает информационное агентство IslamNews.

              В субботу в Багдаде проходит церемония прощания с Сулеймани и другими высокопоставленными военными, погибшими в результате американского авиаудара. В траурном шествии принимают участие десятки тысяч человек. Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», траурную процессию в Багдаде возглавил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди и другие члены иракского руководства, передает ТАСС.

              «Земля, родившая Сулеймани, принесет еще тысячи подобных ему!», «Мы не успокоимся, пока не отомстим Америке!» – такие лозунги скандируют идущие в колоннах демонстранты. Они несут в руках портреты иранского генерала и погибшего вместе с ним заместителя командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Из Багдада процессия направится в священные для мусульман-шиитов города Кербела и Эн-Наджаф, которые расположены в 100 км и 177 км к юго-западу от иракской столицы соответственно.

              «Столь массовое участие иракцев в прощании с генералом Сулеймани говорит об уважении, которое испытывали к нему не только братья по оружию, но и простой народ», – сказал телеканалу командир «Аль-Хашд аш-Шааби» Фалех аль-Файяд. По его словам, иракцы займут жесткую позицию после совершенного США преступления и будут добиваться вывода американских войск. «Их (американцев) военное присутствие, которое продолжается с 2003 года, не принесло ничего позитивного и только способствовало конфессиональному расколу Ирака», – указал аль-Файяд.

              Представители других шиитских партий заявили, что ждут принятия иракским парламентом решения о выводе ВС США из Ирака. «Мы объединимся под знаменем джихада против Америки», – заявил лидер блока «Ахль аль-Хак» Лейс аль-Аззари.

              3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

              МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.


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