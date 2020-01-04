Флаг мести подняли над иранской мечетью Джамкаран

Красное полотно – так называемый флаг мести – подняли в субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов.

Флаг не будет спущен, пока не случится отмщение за убийство Сулеймани. Такой же флаг в свое время использовали мусульмане, поклявшиеся отомстить за убийство внука пророка Мухаммада Хусейна ибн Али и других его родственников, погибших в битве при Кербеле, сообщает информационное агентство IslamNews.

В субботу в Багдаде проходит церемония прощания с Сулеймани и другими высокопоставленными военными, погибшими в результате американского авиаудара. В траурном шествии принимают участие десятки тысяч человек. Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», траурную процессию в Багдаде возглавил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди и другие члены иракского руководства, передает ТАСС.

«Земля, родившая Сулеймани, принесет еще тысячи подобных ему!», «Мы не успокоимся, пока не отомстим Америке!» – такие лозунги скандируют идущие в колоннах демонстранты. Они несут в руках портреты иранского генерала и погибшего вместе с ним заместителя командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Из Багдада процессия направится в священные для мусульман-шиитов города Кербела и Эн-Наджаф, которые расположены в 100 км и 177 км к юго-западу от иракской столицы соответственно.

«Столь массовое участие иракцев в прощании с генералом Сулеймани говорит об уважении, которое испытывали к нему не только братья по оружию, но и простой народ», – сказал телеканалу командир «Аль-Хашд аш-Шааби» Фалех аль-Файяд. По его словам, иракцы займут жесткую позицию после совершенного США преступления и будут добиваться вывода американских войск. «Их (американцев) военное присутствие, которое продолжается с 2003 года, не принесло ничего позитивного и только способствовало конфессиональному расколу Ирака», – указал аль-Файяд.

Представители других шиитских партий заявили, что ждут принятия иракским парламентом решения о выводе ВС США из Ирака. «Мы объединимся под знаменем джихада против Америки», – заявил лидер блока «Ахль аль-Хак» Лейс аль-Аззари.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.