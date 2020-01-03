Турция отреагировала на убийство Сулеймани

Нестабильность на Ближнем Востоке усилится из-за убийства американцами командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани, заявил МИД Турции.

«Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном в регионе. Очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против Касема Сулеймани и его окружения, усилит недоверие и нестабильность в регионе», – передает ТАСС заявление турецкого МИД.

В пятницу американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, был убит Сулеймани.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США. Израиль поддержал действия Вашингтона.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала Сулеймани, ВС США привели в повышенную боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.