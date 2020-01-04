В России назвали условия возобновления поставок нефти Белоруссии

Российские компании готовы возобновить поставки нефти в случае согласия белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) работать на рыночных условиях 2019 года, сообщил высокопоставленный источник в отрасли.

«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти. В случае согласия белорусских НПЗ продолжать взаимоотношения на рыночных условиях 2019 года (российские) компании готовы оперативно начать поставку нефти», – сказал источник ТАСС.

По его словам, причина отсутствия контрактов на поставку нефти заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. «Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия», – добавил он.

Источник также сообщил, что «в случае поставки нефти в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на 70-80 долларов дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии. Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 года дешевле для Белоруссии, как минимум, на 1,6 млрд долларов в год в пересчете на 24 млн тонн годового объема, чем покупка нефти с мирового рынка».

Ранее в субботу близкий к белорусскому НПЗ источник сообщил, что поставку нефти в Белоруссию готовы осуществить две российские компании. При этом, по его словам, «основной объем придется на «Русснефть».

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ не осуществляются с 1 января. Загрузка НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Утром 4 января «Белнефтехим» сообщил, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, которая закупается по цене без премии.

Также были раскрыты противоречия России и Белоруссии – сообщалось, что Минск требует исключить премию в 10 долларов на тонну для поставщиков.