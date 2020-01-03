Раскрыты противоречия России и Белоруссии по контрактной цене на нефть

Контракт на поставку российской нефти на НПЗ в Белоруссии отсутствует из-за требования Минска снизить цену на 10 долларов на тонну, являющихся премией к рыночной цене, сообщил источник в отрасли.

«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», – передает слова источника РИА «Новости».

Россия с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ, при этом транзит в Европу продолжен.

На фоне прекращения поставок из России Белоруссия временно прекратила экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ.

Позже сообщалось, что Москва и Минск нашли временный вариант возобновления поставок нефти на период ведения переговоров.