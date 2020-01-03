Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия на фоне остановки поставок российской нефти временно приостановила экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ, сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», – передает сообщение компании ТАСС.

Зампред концерна Андрей Бунаков заявил, что «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка Белоруссии в полном объеме.

«Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. Транзит нефти в Европу продолжен, сообщили в «Укртранснафте» и в польской PERN.